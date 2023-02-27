6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden olan Malatya'da yeni bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası 1 vatandaşımız hayatını kaybederken 69 vatandaşımız ise yaralandı. Bölgede artıcı sarkıntıların devam etiği öğrenilirdi Peki, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kimdir? Malatya Yeşilyurt Belediyesini hangi parti yönetiyor? İşte merak edilenler...

Malatya'da ne kadar artıcı sarsıntı oldu? Artıcı depremler neden olur? Artıcı deprem nedir?

Malatya'da meydana gelen depremin ardından1 kişi hayatını kaybetmiş 69 kiş ise yaralanmıştı . Depremin ardından Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kim olduğu ve Malatya Yeşilyurt Belediyesinin hangi partiye ait olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor . Peki, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kimdir? Malatya Yeşilyurt Belediyesini hangi parti yönetiyor? Detaylar haberimizde...

MEHMET ÇINAR KİMDİR?

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar 1977 yılında Malatya'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. İnönü Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu.

2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. İmar Komisyon Başkanlığı ve Ulaşım Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu.2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimleri'nde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Olarak Seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ HANGİ PARTLİ?

Mehmet Çınar31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Olarak Seçildi. Buna göre Malatya Yeşilyurt Belediyesi AK Partinin gösterdiği aday tarafından yönetiliyor.