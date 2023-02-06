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Malatya Valiliği ilanları takip sayfası! Malatya Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!

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Malatya Valiliği ilanları takip sayfası! Malatya Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!

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Malatya Valisi Hulusi Şahin: 'İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı.Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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