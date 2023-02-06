Malatya Valiliği ilanları takip sayfası! Malatya Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!
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MALATYA VALİLİĞİ TWITTER DUYURULARI!
Malatya Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlardan haberdar olmak için aşağıda bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Deprem nedeniyle ikametlerinden çıkan vatandaşlarımız, Öğrenci yurtları, okullar, gençlik spor tesisleri, belediyelerimizin sosyal tesisler ve kurulan çadırlarda barınma ihtiyaçlarını giderebilirler pic.twitter.com/XP2TqpiiEA— TC Malatya Valiliği (@TCMalatyaV) February 6, 2023