Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Pütürge kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gündem Haberleri

Malatya Pütürge kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya Pütürge kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken seçim telaşına düştüKılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken seçim telaşına düştü
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde depremMalatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında soruları yanıtladı AçıklamasıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Malatya'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Malatya'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Malatya Pütürge kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Malatya Pütürge kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

MALATYA DEPREM ŞİDDETİ NE?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde saat 23.25'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title