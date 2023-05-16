Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Malatya geliyor. Peki, Malatya milletvekilleri kimlerdir 2023? Malatya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Malatya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Malatya milletvekilleri kimlerdir 2023? Malatya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Malatya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Malatya milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ MALATYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Malatya'dan AKP 4 milletvekili, CHP 1 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Malatya milletvekili isimleri şu şekilde:

AKP 2023 Malatya Milletvekilleri İsimleri:

Bülent Tüfenkci

İhsan Koca

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak

Abdurrahman Babacan

CHP 2023 Malatya Milletvekilleri İsimleri:

Veli Ağbaba

MHP 2023 Malatya Milletvekilleri İsimleri: