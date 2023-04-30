Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Akçadağ deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Malatya'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Malatya'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre depremin şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA AKÇADAĞ DEPREM ŞİDDETİ NE?

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.