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Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Pütürge deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Pütürge deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Malatya hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Pütürge deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Malatya'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Malatya'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Pütürge deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA DEPREM ŞİDDETİ NE?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Pütürge deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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