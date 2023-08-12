Son dakika haberine göre, Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve etkilenen bölgeler hakkında bilgiler haberimizin içersinde yer alacaktır. İşte detaylar...

Malatya'da hissedilen büyüklükte bir deprem meydana geldi. Kullanıcılar tarafından depremin şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? MALATYA DEPREM OLDU! Az önce Malatya deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Vatandaşlar tarafından meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde meydana gelen son depremleri kullanıcılarla paylaşmaktadır. Deprem hakkında saat, enlem, boylam, derinlik ve şiddeti yer almaktadır.

MALATYA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.