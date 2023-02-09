Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...
Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Malatya'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...
GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
MALATYA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Malatya Pütürge'nin ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.