Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...