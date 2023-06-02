Malatya kaç milletvekili çıkarıyor? Malatya milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Malatya AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Malatya milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Malatya milletvekilleri kimler? Malatya seçim sonuçları nedir? Malatya kaç milletvekili çıkarıyor? Malatya milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Malatya kaç milletvekili çıkarıyor? Malatya milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Malatya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
MALATYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Malatya'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Malatya ilinden 6 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
MALATYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AKParti 2023 Malatya Milletvekilleri İsimleri:
Bülent Tüfenkci
İhsan Koca
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak
Abdurrahman Babacan
CHP 2023 Malatya Milletvekilleri İsimleri:
Veli Ağbaba
MHP 2023 Malatya Milletvekilleri İsimleri:
Mehmet Celal Fendoğlu