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Malatya Doğanşehir kaç şiddetinde deprem oldu? Doğanşehir deprem şiddeti ne? Doğanşehir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Malatya Doğanşehir kaç şiddetinde deprem oldu? Doğanşehir deprem şiddeti ne? Doğanşehir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya Doğanşehir kaç şiddetinde deprem oldu? Doğanşehir deprem şiddeti ne? Doğanşehir kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar..

Gazipaşa'da 2 bin 669 depremzede barınıyorGazipaşa'da 2 bin 669 depremzede barınıyor
Gölbaşı'nda 2 bin 619 depremzede ağırlanıyorGölbaşı'nda 2 bin 619 depremzede ağırlanıyor
Kahramankazan'dan deprem bölgesine 92 araçlık yardım ulaştırıldıKahramankazan'dan deprem bölgesine 92 araçlık yardım ulaştırıldı
Enkaz çalışmaları bitti mi? Deprem arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek? Enkaz çalışmaları kaç gün sürer?Enkaz çalışmaları bitti mi? Deprem arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek? Enkaz çalışmaları kaç gün sürer?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Malatya'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Malatya Doğanşehir kaç şiddetinde deprem oldu? Doğanşehir deprem şiddeti ne? Doğanşehir kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA DOĞANŞEHİR KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Malatya Doğanşehir kaç şiddetinde deprem oldu? Doğanşehir deprem şiddeti ne? Doğanşehir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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