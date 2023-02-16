Malatya Doğanşehir kaç şiddetinde deprem oldu? Doğanşehir deprem şiddeti ne? Doğanşehir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya Doğanşehir kaç şiddetinde deprem oldu? Doğanşehir deprem şiddeti ne? Doğanşehir kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar..