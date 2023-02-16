Malatya Doğanşehir'de deprem mi oldu? 16 Şubat Malatya Doğanşehir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya Karaterzi Doğanşehir'de deprem mi oldu? 16 Şubat Malatya Doğanşehir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 16 Şubat Perşembe günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Malatya Karaterzi, Doğanşehir'de deprem mi oldu? 16 Şubat Malatya Doğanşehir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

MALATYA DOĞANŞEHİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre 16 Şubat Perşembe 2023 bugün saat 17:45'de Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.