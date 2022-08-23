Malatya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 23 Ağustos 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos 2022 Salı günü Malatya deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler haberleri…

Malatya deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Malatya deprem son dakika haberleri.

MALATYA DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda son dakika deprem verileriyle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. İşte, son depremler…

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 23.08.2022 02:32:39 Türkiye 1.0 Malatya Pütürge - - 38.1198 38.6330 7.00 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 23 Ağustos 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 23 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

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