Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mart az önce deprem mi oldu?

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Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Bugün Malatya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Malatya deprem ve AFAD Malatya deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Malatya 'da deprem kaç şiddetinde oldu? Malatya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin ardından aynı yerde saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Afad'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.