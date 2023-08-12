Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem oldu mu?

Son dakika haberlere göre Malatya'da deprem meydana geldiği iddiası geldi. Malatya'da deprem olduğu konusu vatandaşlar arasında hızla yayılıyor. Peki, Malatya'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

Malatya'da deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından hissedilen bir sarsıntının meydana geldiği söyleniyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

MALATYA DEPREM OLDU MU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.