Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem oldu mu? Malatya deprem şiddeti ne?

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SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından Malatya'da deprem meydana geldi mi araştırılıyor. Malatya deprem şiddeti merak konusu oldu. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce Malatya'da deprem oldu mu? Malatya deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Malatya bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.