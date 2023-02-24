Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya Pütürge deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne?

Malatya hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce Malatya Pütürge deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Malatya merkezinde gerçekleşen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu araştırılıyor. Peki,Malatya deprem mi oldu? Az önce Malatya Pütürge deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde saat 23.25'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.