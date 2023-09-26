Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları deprem konusunda bilinçli olmaya ve tedbirli davranmaya çağırdı. Peki, Malatya deprem mi oldu? Pütürge deprem şiddeti ne? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar..

Malatya deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Pütürge deprem şiddeti merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Malatya kaç şiddetinde deprem olduğu araştırılıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? Pütürge deprem şiddeti ne? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 08.32'de 3.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.