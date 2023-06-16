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SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından Malatya'da deprem meydana geldi mi araştırılıyor. Malatya deprem şiddeti merak konusu oldu. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce Malatya'da deprem oldu mu? Malatya deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir'in ilçesinde saat 22.00'da 3.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedilmiştir.