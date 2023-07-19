Malatya deprem mi oldu? 19 Temmuz Malatya açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi! merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Malatya deprem mi oldu sorusu gündeme geliyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? 19 Temmuz Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya merkezli meydana gelen deprem AFAD Deprem'e göre 3.2 şiddetinde meydana geldi.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre dün gece gerçekleşen son depremler listesi aşağıda yer almaktadır. Böylece İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da dün gece gerçekleşen son depremler hakkında bilgi alabilirsiniz. İşte Kandilli dün gece gerçekleşen son depremler listesi;