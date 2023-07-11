Malatya'da deprem olduğu iddiasıyla ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Malatya'da meydana gelen depremin şiddeti ve detayları hakkında bilgi verilmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından Malatya'da deprem meydana geldi mi araştırılıyor. Malatya deprem şiddeti merak konusu oldu. Peki, Malatya deprem mi oldu? 11 Temmuz Az önce Malatya'da deprem oldu mu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.30'da 2.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.