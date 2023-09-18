Malatya'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Görgü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan M. (61) yönetimindeki 34 PE 6753 plakalı otomobil ile Erkan Ş. yönetimindeki 06 CTV 852 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Fatma Ş. ve İkbal Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı araçlardan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)