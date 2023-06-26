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Malatya'da Otomobil Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı

Malatya'da Otomobil Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı

Otomobil Haberleri

Malatya-Elazığ kara yolu Darıpınar Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İ.P. (32) yönetimindeki 52 AD 606 plaka otomobil, Malatya- Elazığ kara yolu Darıpınar Mahallesi mevkisinde M.G. (41) idaresindeki 34 SE 0155 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolculardan N.G. (51) yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.G. ve N.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Otomobil

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Malatya Elazığ Otomobil Haberler

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