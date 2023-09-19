Malatya'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte 2 kişi daha yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.