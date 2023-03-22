Malatya'da nerede deprem oldu, şiddeti kaç? 22 Mart Çarşamba 2023 Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu? 22 Mart Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 22 Mart Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu? 22 Mart Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (22 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 22 Mart Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA YEŞİLYURT'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 22 Mart Çarşamba 2023 bugün saat 22:43'te Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.