Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da nerede deprem oldu, şiddeti kaç? 22 Mart Çarşamba 2023 Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Gündem Haberleri

Malatya'da nerede deprem oldu, şiddeti kaç? 22 Mart Çarşamba 2023 Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu? 22 Mart Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde depremMalatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye...Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye...
Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk teravih namazı kılındıDeprem bölgesindeki 6 ilde ilk teravih namazı kılındı

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 22 Mart Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu? 22 Mart Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 22 Mart Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da nerede deprem oldu, şiddeti kaç? 22 Mart Çarşamba 2023 Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre 22 Mart Çarşamba 2023 bugün saat 22:43'te Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title