Malatya'da ne kadar artıcı sarsıntı oldu? Artıcı depremler neden olur? Artıcı deprem nedir?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar şehirlerde de hissedildi. Depremin ardından AFAD Genel Müdürü Orhan Tatardan açıklama geldi. Peki, Bölgede ne kadar artıcı sarsıntı oldu? Artıcı depremler neden olur? Artıcı deprem nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın Felaketi" olarak bilinen 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yeni bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybederken 69 vatandaşımız ise yalvarandı. Konuya ilişkin açıklama AFAD Genel Müdürü Orhan Tatardan geldi. Peki, Bölgede ne kadar artıcı sarsıntı oldu? Artıcı depremler neden olur? Artıcı deprem nedir? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA NE KADAR ARTICI DEPRERM MEYDANA GELDİ?

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken açıklamalıda bulundu. AFAD genel Müdür Orhan Tatarın açıklamaları şu şekilde: "5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı 45 oldu. Bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer 45 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunların dağılımına baktığında her 3 dakikada 1 artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. 5'in biraz üzerinde biraz altında artçı sarsıntılar olacaktır. Bu kadar büyük bir aktivitenin içinde bunların olması olağandır. "İfadelerine konuşmasında yer verdi.

ARTICI DEEPREMLER NEDEN OLUR?

Büyük depremle birlikte yerinden oynayan levhalar birbirinin üzerinden geçerek yeni bir şekil alır. Ancak bazen bu yerleşme hareketi tek bir seferde olmaz ve levhalar birkaç kere daha hareket eder; işte bu sırada da artçı depremler meydana gelir.

Bu yerleşme sürecinin yani artçı depremlerin ne kadar süreceği belirsizdir. Kandilli Rasathanesi bu süreci şöyle tanımlıyor: "Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur; 1 ay da olabilir 2 yıl da sürmektedir.

ARTICI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.