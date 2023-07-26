Malatya'da deprem sonrası temelleri atılan deprem konutlarının inşaatı hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yıl sonuna kalmadan teslim edileceğini açıkladığı konutlar hızla yükseliyor. Asrın felaketinde etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremin hemen ardından temelleri atılan 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ile 679 ahırın inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Deprem konutlarının hızla yükseldiği Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki ilk etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşası da aralıksız devam ediyor. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarının ilçenin bir çok farklı noktasında devam ettiğini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Çamurlu Mahallemizde ilk etapta 681 konutumuz inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yılbaşında konutlarımız vatandaşlarımıza teslim edilecek. Battalgazi'de bir çok noktada kalıcı konutlar için çalışmalar devam ediyor. Süreç içerisinde peyderpey tamamlanan konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek' dedi. Kentte depremlerde ciddi boyutta etkilenen dört ilçede kalıcı konutlar ve yerinde dönüşüm çalışmaların sürdüğünü belirten Güder, 'Birinci önceliğimiz ve hedefimiz yerinde dönüşümü sağlayarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Bu noktadaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah kısa sürede yerinde dönüşümün başlatılması içinde gerekli adımları atmış olacağız. Bu hafta sonu da yerinde dönüşümü noktasında 6 aydır üzerinde çalışmış olduğumuz çarşı merkezinin temel atma törenini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız bunu da burada ifade etmiş olayım' diye konuştu

Malatya'da kalıcı konutlar hızla yükseliyor

MALATYA - Malatya'da deprem sonrası temelleri atılan deprem konutlarının inşaatı hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yıl sonuna kalmadan teslim edileceğini açıkladığı konutlar hızla yükseliyor.

Asrın felaketinde etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremin hemen ardından temelleri atılan 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ile 679 ahırın inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Deprem konutlarının hızla yükseldiği Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki ilk etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşası da aralıksız devam ediyor.

"İlk etapta 681 kalıcı konut inşa edilecek"

Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarının ilçenin bir çok farklı noktasında devam ettiğini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çamurlu Mahallemizde ilk etapta 681 konutumuz inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yılbaşında konutlarımız vatandaşlarımıza teslim edilecek. Battalgazi'de bir çok noktada kalıcı konutlar için çalışmalar devam ediyor. Süreç içerisinde peyderpey tamamlanan konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi

"Önceliğimiz yerinde dönüşümü sağlamak"

Kentte depremlerde ciddi boyutta etkilenen dört ilçede kalıcı konutlar ve yerinde dönüşüm çalışmaların sürdüğünü belirten Güder, "Birinci önceliğimiz ve hedefimiz yerinde dönüşümü sağlayarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Bu noktadaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah kısa sürede yerinde dönüşümün başlatılması içinde gerekli adımları atmış olacağız. Bu hafta sonu da yerinde dönüşümü noktasında 6 aydır üzerinde çalışmış olduğumuz çarşı merkezinin temel atma törenini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız bunu da burada ifade etmiş olayım" diye konuştu