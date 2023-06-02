Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. K.Ç. (28) idaresindeki 47 ACH 992 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Tepeköy Mahallesi mevkisinde Ş.Ö. (44) yönetimindeki 44 FS 895 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan F.Ç, A.Y, Ş.Ö, F.G, U.G, H.G, ile A.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.