Malatya'da deprem mi oldu? (SON DAKİKA) 2 Mayıs Salı 2023 Malatya-Pütürge kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya Pütürge'de deprem mi oldu? 2 Mayıs Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 2 Mayıs Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Malatya'da deprem mi oldu? 2 Mayıs Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (2 MAYIS 2023 SALI)

Bugün 2 Mayıs 2023 Salı günü gece saat 00:35 sularında Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 2 Mayıs Salı 2023 bugün saat 00:35 'de Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.

DEPREM Mİ OLDU?

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