Malatya'da hissedilmekte olan sarsıntılar nedeniyle Malatya'da deprem mi oldu? Merak ediliyor. Zaman zaman gerçekleşen sarsıntılar nedeniyle gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevriliyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Pütürge deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri!

Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, sosyal medya üzerinde yer almakta olan tartışmalar ve vatandaşlar tarafından hissedilmekte olan sarsıntıların ardından gündemde yerini aldı. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli verilerinin sağlamakta olduğu son depremler listesini araştırıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Pütürge deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 07.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 7.04 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de kısa süreli hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da hasara yol açmayan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.