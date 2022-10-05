Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç deprem kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem mi oldu?

Gündem Haberleri

Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç deprem kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem mi oldu?

Geçtiğimiz dakikalarda Malatya çevresinde yaşamakta olan birçok kişi sosyal medya platformları üzerinden Malatya çevresinde deprem hissettiklerini meydana getirdi. Bu nedenle internet üzerinde Malatya'da deprem mi oldu? Sorusunu araştırmaya başladılar. Malatya'da deprem mi oldu? Son dakikalar içerisinde sık sık aratılıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç deprem kaç büyüklüğünde?

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem: 276 yaralıİran'da 5.4 büyüklüğünde deprem: 276 yaralı
İran'daki depremde ilk belirlemelere göre 276 kişi yaralandıİran'daki depremde ilk belirlemelere göre 276 kişi yaralandı
Başkentte AFAD koordinasyonunda 'Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması' yapıldıBaşkentte AFAD koordinasyonunda "Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması" yapıldı

Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, sosyal medya üzerinde yayılmakta olan bilgilerin ardından sık sık merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Malatya'da deprem mi oldu? Sorusunu ve Malatya'da kaç deprem kaç büyüklüğünde? Sorusunu sizler için haberimizde yanıtladık. Malatya çevresinde yaşamakta olan vatandaşlar endişe ile Muğla'da deprem mi oldu? Sorusunu araştırıyorlar. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç deprem kaç büyüklüğünde?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan verilere göre bugün saat 07:15 civarında Otmanlar-Köyceğiz Muğla konumunda deprem olduğu bilgileri sağlandı.

MALATYA'DA KAÇ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

5 Ekim sabah saat 07:15 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan verilere göre 3,4 olarak kayda geçti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Malatya Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title