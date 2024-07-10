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Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

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Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkındaki detaylar merak ediliyor. Yetkililer, vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 14.27 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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