MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika Malatya deprem haberleri!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir panik yaratan gelişme de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

4.1 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.