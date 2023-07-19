Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri 19 Temmuz!

Malatya'da meydana gelen depremle ilgili son dakika haberleri ve AFAD-Kandilli deprem listesi. Vatandaşlar deprem hakkında bilgi arayışında. Peki, Malatya'da Deprem mi Oldu? Son dakika Malatya depremleri! 19 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Malatya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 19 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya'da gün içerisinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 07:49'da gerçekleşen depremin derinliği 5 Km olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.