Kahramanmaraş depreminin ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden gelen bir grup bilim insanı bölgeye gelerek birtakım incelemelerde bulundu. Vatandaşları korkutan doğa olayı olan deprem hakkında ise Malatya'da deprem mi bekleniyor? Malatya'da deprem mi olacak? Malatya deprem açıklaması ne? soruların aratıldı.

Malatya'da deprem mi bekleniyor? sorusu gündeme geldi. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri inceledi. Yaptıkları araştırmalar neticesinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da meydana gelebilecek olan depremler hakkında yapılan açıklamaların ardından ise Malatya'da deprem mi bekleniyor? Malatya'da deprem mi olacak? Malatya deprem açıklaması ne? sorularına yanıt arandı. İşte merak edilenler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ BEKLENİYOR?

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri inceledi. Yaptıkları araştırmalar neticesinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da 6.8 şiddetinde yeni bir deprem beklediklerini ifade eden uzmanlar, Pütürge ilçesindeki fay hattına dikkat çekti. Jeofizikçiler, sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıkladı. ABD'li bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydetti.

Malatya'nın Pütürge ilçesine işaret eden uzmanlar, ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti. Uzmanlar, bu kaymanın da 6,8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olabileceğine dikkat çekti. Sarsıntıların ardından yıkılan ve zarar gören binaları incelediklerini belirten Jeofizikçi Sylvain Barbot, "Enkazın fotoğraflarından gördüğümüz şey, betonun kendisinin bile parçalandığıydı. Bu deprem, bina yönetmeliklerinde öngörülenden daha fazla sarsıntı üretebilir ancak daha fazla araştırma yapmadan bilemeyiz. Meydana gelebilecek depremin zamanlamasını bilmiyoruz ancak nerede olabileceğini biliyoruz" dedi.