Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.01'de merkezi Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.1 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Genel