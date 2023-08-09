Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.01'de merkezi Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.1 kilometre olarak ölçüldü.