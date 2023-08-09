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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.01'de merkezi Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Genel

Yeşilyurt Malatya Deprem Genel Haberler

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