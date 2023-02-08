Malatya az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli Az önce Malatya'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? Bugün Malatya merkezli deprem oldu mu? Malatya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Bugün Malatya merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Malatya deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Malatya deprem kaç şiddetinde oldu? Malatya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

MALATYA MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi: