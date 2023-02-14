Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...
Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Malatya'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...
GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
MALATYA AKÇADAĞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
AFAD verilerine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.