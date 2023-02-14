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Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Tepki çeken hareket! Ajax'ın kaptanı Tadic, depremzedeler için hazırlanan bandı takmadıTepki çeken hareket! Ajax'ın kaptanı Tadic, depremzedeler için hazırlanan bandı takmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım yapacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım yapacağız
Yunan lise öğrencilerinden Türkiye'ye duygu dolu mesajlar: 'Geçmiş olsun komşular'Yunan lise öğrencilerinden Türkiye'ye duygu dolu mesajlar: "Geçmiş olsun komşular"

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Malatya'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA AKÇADAĞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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