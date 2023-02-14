Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya Akçadağ kaç şiddetinde deprem oldu? Akçadağ deprem şiddeti ne? Akçadağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...