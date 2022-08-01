Malang Sarr kimdir? Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Chelsea'de top koşturan Malang Sarr için nabız yokladı. Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunma hattına kaliteli bir ismi katmak istiyor. Marcao ayarında bir savunmacı arayan sarı-kırmızılıların listesine Malang Sarr'ı aldığı ifade edildi. Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı? Malang Sarr kimdir?
MALANG SARR KİMDİR?
Doğum tarihi: 23 Ocak 1999
(23 yaşında)
Nice, Fransa
Boy: 1,82 m
Kilo: 70 kg
Malang Mamadou William Georges Sarr (d. 23 Ocak 1999; Nice, Fransa), Stoper mevkiinde oynayan Senegal asıllı Fransız futbolcudur. Chelsea'de forma giymektedir.
Nice
Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e altı yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıktı. Henüz 17 yaşında olan Sarr, takımının galibiyet golünü kaydetti. Maçtan sonra, attığı golü 2016 Nice saldırısında hayatını kaybedenlere adadı.
2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı.[2]
Chelsea
27 Ağustos 2020'de Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea, oyuncunun tecrübe kazanması için 1 yıl kiralanacağını belirtti.
Porto
6 Ekim 2020'de Porto'ya kiralandı.