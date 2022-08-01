Malang Sarr kimdir? Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunma hattına kaliteli bir ismi katmak istiyor. Marcao ayarında bir savunmacı arayan sarı-kırmızılıların listesine Malang Sarr'ı aldığı ifade edildi. Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı? Malang Sarr kimdir?

MALANG SARR KİMDİR?