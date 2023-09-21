Makyajlanan Renault Clio Türkiye yollarına çıktı

Beş nesildir önemli satış rakamlarına imza atan Renault Clio güncellenen tasarımı ve yeni özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Güncel Clio'nun Equilibre versiyonu 826 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacak. Evolution versiyonu ise 959 bin 900 TL fiyatıyla yollarda olacak.

İki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak Techno Esprit Alpine donanımın TCe 90 hp x-tronic versiyonu 1 milyon 23 bin 900 TL, E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu ise 1 milyon 248 bin 900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak

Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio küresel çapta en çok satanlar arasına girdi, Avrupa'da ve Türkiye'de Yılın Otomobili ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı. Türkiye'de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları'nda 4.2 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

Güncellenen tasarım

Makyajlanan Clio, markanın yeni çizgisine daha uyumlu hale getirilen bir yüze ve yine iç mekanda yeni dokunuşlara sahip. Far imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Model güncelleme ile birlikte gergin ve keskin çizgilerle öne çıkıyor.

İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler onu güncel bir araç haline getiriyor. Ayrıca kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak modele önemli katkı sağlıyor.

Makyajlanan Clio; Beyaz, Yıldız Siyah, Mineral Gri, Demir Mavi, Alev Kırmızı, Mercan Turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı Kaya Gri olmak üzere yedi gövde rengiyle yollara çıkıyor.

Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen ikisi alüminyum alaşımlı olmak üzere dört jant seçeneği bulunuyor.

Clio'nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor, Techno Esprit Alpine donanım seviyesinde ise opsiyon olarak 10 inç dijital ekran seçeneği sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel'R logosu, kokpite zarif bir dokunuş katıyor.

Model, erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi ile sınıfında öne çıkıyor.

Clio'nun Multi-Sense teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor.

Herkes için teknoloji

Teknolojisi de güncellenen Clio, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. Multi-Sense ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor.

Renault Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar; Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor.

Aktif acil fren destek sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 360° kamera gibi öne çıkan sistemler yeni Clio'yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor.

Güç aktarma seçeneği

Güncel Clio, farklı enerji kaynakları kullanan farklı güç aktarma sistemleriyle donatılıyor. İleri teknolojiye sahip 145 hp E-Tech full hybrid bunlardan biri. Şehirlerde elektrikli sürüş keyfini herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıyor ve yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını düşürüyor. Tüm motor seçeneklerinde bir eko-sürüş asistanı, sürücüye yakıttan tasarruf etmenin ve böylece egzoz CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını öneriyor.

E-Tech Full Hybrid 145 HP

Renault, 2020'de Clio da dahil olmak üzere otomobillerinde E-Tech Full Hybrid teknolojisini kullanmaya başladı. Bunun devamı olarak makyajlanan Clio'da 145 hp E-Tech Full Hybrid versiyon da sunuluyor.

E-Tech Full Hybrid teknolojisi, 150'nin üzerinde patent ve Renault'nun Formula 1 deneyimlerini içeriyor. Enerji geri-kazanım işlevi bunlardan biri. Clio'yu daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor. Sistem; iki elektromotor (bir 36 kW motor ve bir 18 KW yüksek voltajlı marş jeneratörü) ile 4 silindirli, 1,6 litre 69 kW (94 hp) içten yanmalı motor, akıllı multi-mode debriyajsız vites kutusu ve 1,2 kWsa bataryadan oluşuyor.

İçten yanmalı motorun şanzımanı dört ve ana elektrik motorun şanzımanı iki orana sahip. E-Tech Full Hybrid güç-aktarma sistemi, enerji verimliliğini optimize etmek için içten yanmalı motor ve elektrik motoru 14'e kadar farklı modda kombine edebiliyor.

Otomobil, çalıştırıldığı ilk anda her zaman elektromotordan güç alıyor ve şehir içi sürüş seyrinde yüzde 80'e kadar elektromotoru kullanabiliyor. Geleneksel bir benzinli motora kıyasla tüketimi yüzde 40'a kadar azaltıyor. Güncellenen Clio, hibrit şehir otomobili segmentindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip. Verimli güç-aktarma sistemi sayesinde CO2 emisyonları 93 gr/km'den başlıyor. Böylece sessiz bir elektrikli otomobil keyfini batarya şarj gereksinimi olmadan yaşatabiliyor.

TCe 90

Üç silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. Otomatik şanzıman sayesinde pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlıyor.

SCe 65

Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan sürücüler için atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor doğru çözüm olarak öne çıkıyor. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. Beş vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bu nedenle şehir içinde ve çevresinde yumuşak ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

TCe 100 LPG

TCe 100 LPG üç silindirli turbo motor makyajlanan Clio'da da görev yapıyor. Bu çift yakıtlı sistem, tüketimi azaltıp CO2 emisyonlarını düşürürken performansı artırıyor. Eşdeğer sadece benzinli motora göre yüzde 8 daha az CO2 yayıyor. Aynı zamanda güzel bir performans sergiliyor. 170 Nm maksimum tork üretiyor. İki deposu da dolu olduğunda toplam 1000 km'nin üzerinde yol kat edebiliyor. Bu sistem denenmiş ve test edilmiş, aynı zamanda kullanımı kolay ve ekonomik bir sistem. Kullanım anında para tasarrufu da sağlıyor. LPG sistemi fabrikada monte ediliyor.

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