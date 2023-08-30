Makyaja ilk nereden başlanır? Makyajın püj noktaları! Doğru makyaj sıralaması nasıl olmalı?

Makyaj, hem günlük yaşamda hem de özel etkinliklerde kendimizi ifade etme ve güzelliğimizi vurgulama aracı olarak kullanılan önemli bir sanattır. Ancak makyajın kusursuz görünümü elde etmek için bilinmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte makyaj yaparken dikkat edilmesi gereken adımlar ve profesyonel makyaj artistlerinin sırları.

MAKYAJ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Makyaj yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları, kusursuz bir görünüm elde etmek için önemlidir. Cilt hazırlığı, doğru ürün seçimi ve profesyonel makyaj teknikleri, makyajın etkisini artırabilir. Profesyonel makyaj artistlerinin sırlarından ilham alarak, her gün veya özel günlerde makyaj yaparken daha özgüvenli hissedebilirsiniz.

MAKYAJA İLK NEREDEN BAŞLANIR?

Makyaja başlamadan önce temiz ve nemlendirilmiş bir cilt önemlidir. Cildinizi iyi bir temizleyici ile arındırın ve nemlendirici kullanarak cildinizi makyaja hazır hale getirin. Primer kullanmak, makyajın dayanıklılığını artırabilir.

MAKYAJIN PÜF NOKTALARI:

Doğru Fondöten Seçimi:

Fondöten seçimi, makyajın temel adımlarından biridir. Cildinizin tonuna uygun bir fondöten seçmeye özen gösterin. Fondöteni doğru renkteki cilt bölgesine uygulayarak yüzünüze homojen bir görünüm kazandırın.

Göz Makyajı İncelikleri:

Göz makyajı, bakışları vurgulamanın önemli bir yolu. Göz kapaklarına primer uygulayarak makyajın kalıcılığını artırabilirsiniz. Far tonlarını iyi seçerek, göz renginizi ve giydiğiniz kıyafetleri tamamlayan bir makyaj elde edebilirsiniz.

Dudaklar ve Allık:

Dudak makyajıyla dudakları daha dolgun gösterebilirsiniz. Dudak kalemi kullanarak dudak çizgisini belirginleştirebilirsiniz. Allık kullanımıyla da yüz hatlarını vurgulayabilirsiniz. Allığı elmacık kemiklerinin üzerine hafifçe uygulamak idealdir.

Doğal Bitiş:

Makyajın son adımında doğal bir bitiş elde etmek önemlidir. Aşırı fazla ürün kullanmaktan kaçının. Makyaj fırçası veya sünger kullanarak ürünleri cilde iyice yedirin. Son olarak, makyaj sabitleyici sprey kullanarak makyajın uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

PROFESYONEL MAKYAJ ARTİSTLERİNİN İPUÇLARI: