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Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Gündem Haberleri

Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşlar çeşitli dini sualler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç ile ilgili fetvalar almaya çalışmakta. O suallerden birisi de makyaj yapmak orucu bozar mı, oldu. Peki, Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Makyaj yapmak orucu bozar mı? Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşlar çeşitli dini sualler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç ile ilgili fetvalar almaya çalışmakta. O suallerden birisi de Makyaj yapmak orucu bozar mı?

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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