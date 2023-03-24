Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşlar çeşitli dini sualler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç ile ilgili fetvalar almaya çalışmakta. O suallerden birisi de makyaj yapmak orucu bozar mı, oldu. Peki, Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Makyaj yapmak orucu bozar mı? Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşlar çeşitli dini sualler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç ile ilgili fetvalar almaya çalışmakta. O suallerden birisi de Makyaj yapmak orucu bozar mı?

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?