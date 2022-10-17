Eski Başbakanlık Müşavirlerinden Maksut Serim'in oğlu Yasin Ekrem Serim'in Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanması üzerine Maksut Serim kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Maksut Serim hayatı ve biyografisi merak edildi.

Maksut Serim kimdir? Eski Başbakanlık Müşavirlerinden Maksut Serim'in oğlu Yasin Ekrem Serim'in Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanması üzerine Maksut Serim kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Maksut Serim hayatı ve biyografisi merak edildi.

MAKSUT SERİM KİMDİR?

Bankacılık kökenli bir isim olan Maksut Serim Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 1955 yılında İzmit'te dünyaya gelen Maksut Serim, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Serim, 1977-1998 yıları arsında Vakıfbank'ta Memur, Şef, Amir, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2003-2016 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başbakanlık Başmüşavirliği görevlerini yürüttü.

Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüten Maksut Serim, daha sonra Türkiye Halk Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.