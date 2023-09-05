Makroudh tarifi! MasterChef Makroudh nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Makroudh hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Makroudh hazırladı. Peki, Makroudh nedir? Makroudh nasıl yapılır? Makroudh nedir?

Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Makroudh ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Makroudh nasıl yapılır? Makroudh nedir? Makroudh nasıl yapılır, Makroudh yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Makroudh yapıldı, evde klasik Makroudh yapıldı! İşte en güzel Makroudh!

MAKROUDH TARİFİ!

Malzemeler ( 8 kişilik ):

2 kase orta boy irmik ,

1 kase tereyağı ,

1 tutam tuz ,

1 kase su ,

kızartmak için sıvı yağ..

İçi:

2 su bardağı salçalı hurma , 1 küçük su bardağı pudra şekeri , 1 yemek kaşığı toz tarçın , 3 adet yemek kaşığı portakal çiçeği suyu , tatlım.

Hazırlık:

İrmik, tereyağı ve tuzu karıştırın.

Ilık suyla ıslatıp homojen ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Birkaç dakika dinlenmeye bırakın.

Hurma ezmesi, şeker, tarçın ve portakal çiçeği suyuyla iç harcı hazırlayın, iyice karıştırın.

Daha sonra irmik hamurunu alın, küçük yığınlara bölün, bunları küçük sosisler halinde şekillendirin, ortasına bölün, ardından küçük doldurma çubuklarını yuvaya yerleştirin, rulonun açıklığını tekrar kapatarak pürüzsüz hale getirin.

Daha sonra elmas şeklinde kesin ve derin yağda kızartın (tercihen fritözde). Her iki tarafı da kızartılıp delikli kaşıkla çıkarılır, süzülmeye bırakılır, ardından bal veya şeker şurubuna batırılır (bir tencerede tadı için su + pudra şekeri + limon suyunu karıştırın. Bir tabağa konulan bir damla şurup ezilmeden kıvam aldığında şurup hazır demektir.