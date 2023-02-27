Hayatlarımızda en önem verdiğimiz sağlığımız için dikkat ederiz. Son zamanlarda adını duyduğumuz ama ne olduğunu bilmediğimiz hastalıklardan biri olan Makrodaktili hastalığı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Makrodaktili hastalığı nedir? Makrodaktili hastalığı tedavisi var mı? Makrodaktili hastalığı belirtileri ne, neden olur? soruları aratılıyor.

Son zamanlarda adına sıklıkla rastladığımız hastalıklardan biri olan Makrodaktili hastalığı hakkında merak edilenler var. Vatandaşların araştırdığı Makrodaktili hastalığı nedir? Makrodaktili hastalığı tedavisi var mı? Makrodaktili hastalığı belirtileri ne, neden olur? Detaylar haberimizde.

MAKRODAKTİLİ HASTALIĞI NEDİR?

Kemik ile yumuşak dokunun fazla büyümesi sonucunda el ve ayak parmaklarının normalden çok daha fazla büyümesi durumudur. Bu hastalık doğuştan olmaktadır. Ellerde görülme oranı ayakta görülme oranına göre fazladır. Kötü bir sağlık durumu yaşatma ihtimali düşüktür.

MAKRODAKTİLİ BELİRTİLERİ NE?

Makrodaktili anomalisi olduğunda bir veya birkaç parmak diğerlerine göre daha fazla büyük olur. Büyüme hızlı gerçekleşir.

MAKRODAKTİLİ TEDAVİSİ VAR MI?

Makrodaktili hastalığına sahip olan kişiler için cerrahi müdahale yapılabiliyor.