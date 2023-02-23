Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Makrodaktili hastalığı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Nadir görülen hastalıklar arasında yer alan bu hastalığın doğuştan geldiği biliniyor. Vatandaşlar Makrodaktili hastalığının n olduğunu ve belirtilerinin neler olduğunu araştırlıyor.Peki, Makrodaktili hasatlığı nedir? Makrodaktili hastalığının belirtileri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yaşanan Deprem felaketi vatandaşlarda Fiziksel ve Psikolojik rahatsızlıklara neden oldu. Kahramanmaraş depremleri sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybederkenbinlercesi ise uzun süre enkaz altında kaldılar. Enkaz altında kurtarılan depremzedelerde Makrodaktili hastalığı görüldüğü uzmanlarca tespit edildi. Hatalık deprem sonrası gündeme olurkenölümcül hastalığın belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Makrodaktili hastalığı nedir? Makrodaktili hastalığının belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

MAKRODAKTİLİ HASTALIĞI NEDİR?

Makrodaktili el veya ayak parmaklarının bir veya birkaçının büyüklüğü ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. Bir tür "bölgesel devlik" hastalığı olan makrodaktili, vücudun belli bölgelerinin diğerlerine göre aşırı büyümesinin bir sonucudur. Bazen ayakları etkilerken, çoğu durumda elleri etkiler.

MAKRODAKTİLİ HASTALIĞI BERİLTİLERİ NELERDİR?

Makrodaktili anomalisinde bir veya daha fazla parmak diğerlerinden çok daha büyük olur. Çoğu kişide büyük olan parmaklar el veya ayağın geri kalanıyla aynı oranda büyür. İlerleyici türde olduğunda ise, etkilenen parmaklar elin veya ayağın geri kalanından daha hızlı büyür.

Etkilenen parmaklar genellikle etkilenmemiş parmakların uzunluk ve genişliğinin yaklaşık bir buçuk katı olacaktır. Fakat ilerleyici ise, etkilenen parmaklar oldukça büyük hale gelebilir.