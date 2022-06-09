Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? Makim Makina halka arz hangi bankalarda var? Makim Makina halka arz ne zaman? MAKIM halka arz! - Haberler

Makim Makina halka arz yorumları merak ediliyor. Makim Makina halka arz için 9 - 10 Haziran 2022'de talep toplama süreci başlıyor. Yatırımcılar Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı araştırılırken ayrıca Makim Makina halka arz hangi banka merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? Yakında halka arz edilecek olan Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arz bilgileri, Makim Makina hisse ve detaylar haberimizde...

MAKİM MAKİNA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Halka arz toplama süreci başlayan Makim Makina'nın halka Arz Fiyatı/Aralığı 8,80 TL'dir. Makim Makina halka arz eşit dağıtımdır. Aracı kurum ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'dir.

MAKİM MAKİNA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 56.000.000

56.000.000 Yeni Sermaye: 56.000.000

56.000.000 Sermaye Artırımı (Bedelli): -

- Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

- Mevcut Pay Satışı: 18.000.000 (Mevcut ortaklardan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 18.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.)

18.000.000 (Mevcut ortaklardan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 18.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.) Ek Pay Satışı: -

- Satış Fiyatı: 8,80 (1 TL nominal değerli paylar 8,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

MAKİM MAKİNA BAŞVURU YERLERİ

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

MAKİM MAKİNA HAKKINDA

Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin kendi hakkımda bölümünden alıntılanmıştır:

1982 yılında kendi tasarımı olan dalma elektro erozyon tezgahlarının üretimi ile faaliyetlerine başlayan Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. sahip olduğu arge ve tasarım odaklı yetişmiş personeli, yenilikçi , çözüm odaklı yaklaşımı ve müşteri memnuniyetiyle sonuçlanan kaliteli ve güvenilir satış ve hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Makim 2007 yılında Halk Bankası ve TOBB istiraği olan KOBİ A.Ş. ile yaptığı ortaklıkla mevcut üretim altyapısını daha da güçlendirmiştir.

Günümüzde Makim bünyesinde yer alan 150 personeli ile Ar-geden tasarıma, talaşlı imalat, metal işleme,elektronik imalat ve son montaja kadar uzanan üretim alt yapısı ile 3 ana sektörde (Geçiş Kontrol, Hassas Döküm ve Döner Kesme Ekipmanları) ve Yaklaşık 40 yıllık tecrübesi ile hizmetlerine devam etmektedir.. Hali hazırda Makim tüm Türkiye'yeve 65'ten fazla ülkeye ürünlerini ulaştırmakta ve hizmet vermektedir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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