MakerDAO, Dai Stablecoin İçin Yeni Yatırım Hamlesi Yaptı

MakerDAO, Dai stablecoin'in borç tavanını 1 milyar dolara çıkarmak için yönetim kararı aldı. MakerDAO'nun bu hamlesi, Ethena'nın yatırımlarını destekleyerek kripto piyasasında yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.

MakerDAO, USDe'ye Yatırım Yapmak için Borç Tavanını Yükseltti

MakerDAO, Dai stablecoin'inin rezervlerini çeşitlendirmek ve risk yönetimini güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Yönetim oylaması sonucunda, doğrudan para yatırma modülü için borç tavanı 1 milyar dolara yükseltildi. MakerDAO bu kapsamda, Ethena'nın yatırımları ve USDe ile stake edilmiş versiyonu sUSDe'ye odaklanacak. Yapılan açıklamaya göre söz konusu varlıklar, Morpho Labs'ın borç verme platformları aracılığıyla yönetilecek.

MakerDAO ilk etapta 600 milyon dolarlık Dai'nin, bu yeni piyasalara aktarılacağını açıkladı. Bu miktarın önemli bir kısmı Ethena'nın USDe'sine ayrılacak. MakerDAO, bu süreci Spark protokolü üzerinden yürütüyor ve USDe havuzlarına yapılan tahsisler, sUSDe'ye göre önceliklendiriliyor.

USDe, geleneksel stablecoinlerden farklı olarak ETH ve türevlerini destek olarak kullanıyor. Bu mekanizma, Ethereum madencileri tarafından stake edilen ETH'yi ve Ethereum vadeli işlemlerinin satışını içeriyor. USDe'nin bu yenilikçi destekleme stratejisi, kripto sektöründe getiri yaratma yöntemleri ve riskler hakkında tartışmalara yol açıyor.

Bir diğer yandan Aave platformundan bir katılımcı, Dai'nin Aave'nin borç verme piyasalarındaki risk parametrelerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Bu talep, Dai tabanlı kredilendirmelerde kredi-değer oranlarının gözden geçirilmesini içeriyor. Aave'nin hem MakerDAO hem de Morpho ile rekabet halinde olması, bu talebi daha da önemli hale getiriyor.