Makaron nedir, nasıl yapılır (MasterChef)? Makaron kaç kalori?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Makaron hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Makaron hazırladı. Peki, Makaron nedir? Makaron nasıl yapılır? Makaron nedir?

Tatlı tariflerini lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Makaron ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Makaron nasıl yapılır? Makaron nedir? Makaron nasıl yapılır, Makaron yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Makaron yapıldı, evde klasik Makaron yapıldı! İşte en güzel Makaron!

MAKARON NASIL YAPILIR?

Makaron kabukları:

• 400 g beyazlatılmış tant dökün

• 5 cl su

• 200 gr pudra şekeri

• 150 gr yumurta akı (75 gr + 75 gr)

• ahududu aroması

• ahududu kırmızısı suda çözünür toz boya

Alunga çikolatalı krema (bir gün önce yapmak için):

• 165 gr %35 yağlı sıvı tam yağlı krema

• 55 gr tam yağlı süt

• 15 gr glikoz şurubu

• 80 gr yumurta sarısı

• 175 g Alunga™ sütlü kuvertür çikolata

Kullanılan ekipmanlar:

• Çırpma teli - 30 cm

• Elektronik pişirme termometresi - -50°C ila +300°C

• Bulyon süzgeci - Ø 10 cm

• "Spatula (Elvéa) - 35 cm -

• Kırılmaz dereceli sürahi - 1 litre

• El Blenderı - Gastro 200 - Beyaz renk

• Silpat makarna kanvas - 28 baskı Ø 3,5 cm - 37,5 x 27,5 cm

• Delikli silikon fırın tepsisi - 42 x 32 cm

YAPILIŞI

Çikolata dolgulu ahududulu makaron tarifini hazırlamak için kremalı Alunga'nın tüm malzemelerini hazırlayarak başlayın.

Alunga çikolatalı krema: %35 yağlı krem şantiyi, sütü ekleyin...

Yumurta sarılarını çırpma teli ile karıştırın.

Krema pişince Alunga çikolatasının üzerine dökün ve süzgeçten veya ince süzgeçten geçirmeyi unutmayın.

Kremayı ölçüm sürahisi gibi uzun ve dar bir kaba dökün.

Makaron kabukları: Tüm malzemeleri hazırlayın.

Sonra pudra şekerini ekleyin. Pişmiş şekeri elde etmek için tencereyi orta ateşte yerleştirin.

Şeker 105/106°C'ye ulaştığında yumurta beyazlarını çırpmaya başlamak için elektrikli karıştırıcıyı açın. Temperlenmiş yumurta aklarını kullanın, buzdolabından çıkanlardan daha iyi çırpılırlar.

Bu sırada şeker pişmeye devam eder. 118°C'ye kadar çıkmalısınız. Bu pişirmeyi kontrol etmek için problu termometre veya lazer termometre kullanılması tavsiye edilir.

Pişmiş şekeri yumurta beyazlarının üzerine dökün ve kasenin iç duvarından aşağı akmasını sağlayın. Şekeri eklerken, şekerin daha iyi karışmasını sağlamak ve çırpıcı kolları etrafında topaklanmayı önlemek için çırpıcının düşük hızda dönmesi gerekir.

Bu arada 75 gr yumurta beyazını elenmiş tant dökün ile karıştırın.

Çok belirgin bir renk oluşmasını önlemek için dikkatli kullanın. Küçük bir bıçak ucuyla başlayın. Gerekirse daha fazlasını eklemekten çekinmeyin...

elde edilen rengi görmek için. Kabukları tatlandırmak için renklendirmeyle aynı zamanda biraz ahududu aroması ekleyin. Bu pembe bezeyi tamamen soğuyana kadar çırpın.

İtalyan bezesini yavaş yavaş badem karışımına ekleyin.

Makaron hamurunu düz uçlu sıkma torbasına dökün.

Hamuru Silpat tuvalindeki önceden basılmış girintilere sıkın. Bu baskılar makaronları kalibre etmeye ve dolayısıyla normal makaronlar elde etmeye yöneliktir.

Tüm makarnalar hazırlandıktan sonra, fırın tepsisini çalışma yüzeyine 2 veya 3 kez vurarak düzleştirin.

Başarılı makaronlar, pişirme sırasında oluşacak kenar çevresinde kenarlı makaronlardır.

Yapılışı: Bir gün önceden hazırlanan Alunga kremasını sıkma poşetine doldurun. Makaron kabuğunu bir miktar krema ekleyerek süsleyin.

İkinci makarna kabuğunu, kremanın makarnanın kenarlarına ulaşması için hafifçe bastırarak birleştirin.

Makaron kutusunda saklayın. Seçilen dolguya bağlı olarak, kremalı Alunga'yı korumak için makaronlar oda sıcaklığında veya burada olduğu gibi buzdolabında saklanacak.

Aynı işlemi diğer makaronlarla da yapın.

Bu noktada renklendirmenin dahil edilmesi gerekir. Tercihen suda çözünür toz boya.

MAKARON NEDİR?

Makaron, Fransız mutfağına özgü, dünyanın birçok ülkesine yayılmış beze. Arası fındık, ceviz, badem, gül yaprağı vb malzemelerden yapılmış krema ile dolu, şeker ve yumurta akı ile hazırlanan beze temelli iki "kapak" şeklindedir.

MAKARON ÇEŞİTLERİ

• Çikolatalı Makaron.

• Frambuazlı Makaron.

• Kahveli Makaron.

• Kayısılı Makaron.

• Fıstıklı Makaron.

• Vanilyalı Makaron.

• Limonlu Makaron.

• Karamelli Makaron.

MAKARON KAÇ KALORİ?

1 adet makaron yaklaşık olarak 175 kaloriye denk gelmektedir.