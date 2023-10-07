Makaron nedir, nasıl yapılır (MasterChef)? Makaron kaç kalori?

Farklı farklı tatlar denemeyi sevenler ve makarondan vazgeçemeyenler için inanılmaz bir tarif olan fındıklı makaronu sizler de denemelisiniz. Son derece lezzetli bu güzel tatlıları çayın, kahvenin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Peki, Makaron nedir, nasıl yapılır?

Her ne kadar yapımının zor olduğu düşünülse de yendiğinde mutlu eden makaronların cevizlisini de denemelisiniz. Damak zevkinize uygun makaronu kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Peki, Makaron nedir, nasıl yapılır?

MAKARON NEDİR?

Makaron, Fransız mutfağına özgü, dünyanın birçok ülkesine yayılmış beze. Arası fındık, ceviz, badem, gül yaprağı vb malzemelerden yapılmış krema ile dolu, şeker ve yumurta akı ile hazırlanan beze temelli iki "kapak" şeklindedir.

MAKARON ÇEŞİTLERİ

• Çikolatalı Makaron.

• Frambuazlı Makaron.

• Kahveli Makaron.

• Kayısılı Makaron.

• Fıstıklı Makaron.

• Vanilyalı Makaron.

• Limonlu Makaron.

• Karamelli Makaron.

MAKARON KAÇ KALORİ?

1 adet makaron yaklaşık olarak 175 kaloriye denk gelmektedir.

MAKARON NASIL YAPILIR?

Makaron kabukları:

• 400 g beyazlatılmış tant dökün

• 5 cl su

• 200 gr pudra şekeri

• 150 gr yumurta akı (75 gr + 75 gr)

• ahududu aroması

• ahududu kırmızısı suda çözünür toz boya

Alunga çikolatalı krema (bir gün önce yapmak için) :

• 165 gr %35 yağlı sıvı tam yağlı krema

• 55 gr tam yağlı süt

• 15 gr glikoz şurubu

• 80 gr yumurta sarısı

• 175 g Alunga™ sütlü kuvertür çikolata

Kullanılan ekipmanlar:

•Çırpma teli - 30 cm

• Elektronik pişirme termometresi - -50°C ila +300°C

• Bulyon süzgeci - 10 cm

•Spatula - 35 cm -

• Kırılmaz dereceli sürahi - 1 litre

• El Blenderı - Gastro 200 - Beyaz renk

• Silpat makarna kanvas - 28 baskı Ø 3,5 cm - 37,5 x 27,5 cm

• Delikli silikon fırın tepsisi - 42 x 32 cm

YAPILIŞI