Makaron son yıllarda birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Farklı renkleri ve çeşitleri olan makaron nedir? Sorusunu birçok kişi merak etmekte. Peki Makaron nedir? Makaron tarifi! Makaron nasıl yapılır? Makaron yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?

Makaron nedir? Sorusu son zamanlarda çok sık duymaya başladığımız kelimeler arasında yer alıyor. Peki birçok insan tarafından merak edilen kelimeler arasında yer alan makaron ne demek? Makaron nedir? Makaron tarifi! Makaron nasıl yapılır? Makaron yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?

MAKARON NEDİR?

Makaron, Fransız mutfağına özgü, dünyanın birçok ülkesine yayılmış beze. Arası fındık, ceviz, badem, gül yaprağı gibi farklı malzemelerden yapılmış krema ile dolu, şeker ve yumurta akı ile hazırlanan beze şekline sahip olan bir tatlıdır.

MAKARON TARİFİ

Makaron yapmak için gerekli malzemelere ve tarifler, makaron yapmak isteyenler tarafından sıkça aratılanlar arasında yer alıyor. İşte en güzel makaronu yapabilmeniz için makaron tarifi ve gerekli malzemeler listesi.



MAKARON YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Makaron yapmak için gerekli malzemelere aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

Makaron tarifi için gerekli malzemeler

125 gr pudra şekeri

90 gr yumurta akı

Bir fiske tuz

Kahve ve çikolata özütü

Gıda boyası

80 gr toz şeker

125 gr badem unu

Krema için gerekli malzemeler

100 gr çiğ krema

165 gr bitter çikolata

İnstant kahve (isterseniz tercihe bağlı olarak da kahve özütü de kullanabilirsiniz.)

MAKARON NASIL YAPILIR?

Makaron yapımı için öncelikle kremasını hazırlayarak başlayabilirsiniz. Çiğ kremayı ve çikolatayı benmari yöntemiyle erittikten sonra kenara alıp, ılınmasını bekleyin. Ardından özütleri veya instant kahveyi ilave edip karıştırın. Oda sıcaklığına gelince bir sıkma torbasına alıp biraz dinlenmeye bırakın. Daha sonra, yumurtaların sarılarını ve aklarını birbirine karıştırmadan dikkatli bir şekilde ayırın. Yumurtanın aklarını uygun bir kaba alıp içerisine bir tutam tuz ekleyip 1 dakika kadar çırpın. Yumurta aklarını çırpmaya devam ederken birer yemek kaşığı olacak şekilde yavaş yavaş tüm toz şekeri ekleyin.

Bu şekilde yaklaşık 5 dakika kadar yumurta aklarınızı çırpın. Daha sonra pudra şekerini ve badem ununu bir robottan geçirerek iyice karışmasını sağlayın. Bu harcı eleyerek yumurta aklarınızın üzerine alın ve çok hırpalamadan alttan üste katlayarak iyice karıştırın ve yarı yarıya ayırıp iki ayrı kaba alın. Birisine çikolata özütü, diğerine kahve özütü ve hangi renk isterseniz o renk gıda boyanızı ekleyin. Son bir tur daha çok dikkatli ve ağır bir şekilde karıştırıp düz başlıklı bir sıkma torbasına alın ve fırın tepsisine 1-2 cm aralıklarla makaron kabuklarını sıkın.

Hazır olan makaron kabuklarını serin bir yere alıp yaklaşık 25-30 dakika üzeri kuruyana kadar bekletin. Kabuklar hazır olduğunda elinizle hafifçe dokunduğunuzda elinize bulaşmamalı. Kuruyan makaron kabuklarını 160 derecelik fırında yaklaşık 16-17 dakika pişirin.Fırından çıkardığınız makaron kabuklarını iyice soğutun. Ardından çikolatalı makaron kabuklarınıza hazır olan kremadan ortası boş kalacak şekilde sıkın ve ortasına da karamel sıkın. Kahveli makaron kabuklarınıza ise yalnızca çikolata kreması sıkın. Diğer kabuğu üzerine kapatın ve bütün makaronlarınızı bu şekilde hazırlayın. Buzdolabında en az yarım saat bekletip servis yapabilirsiniz.